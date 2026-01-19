Logo Mega

Asociación de Aseguradores de Chile llama a damnificados a verificar si cuentan con seguro de daños por incendios

¿Qué pasó?

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) hizo un llamado durante este lunes a los damnificados por los incendios forestales para que verifiquen si cuentan con un seguro de daños por siniestros o riesgos relacionados.

El comunicado de la AACH

A través de un comunicado, la AACH lamentó la pérdida de vidas humanas y los severos daños en las regiones de Ñuble y Biobío ante la emergencia. Por este motivo, envió sus condolencias y valoró el trabajo de los equipos en terreno.

De acuerdo a lo anterior, el organismo aclaró que se encuentra coordinando medidas para "reforzar la atención y orientación a los asegurados afectados", con el objetivo de que puedan tramitar las denuncias y se efectúen los respectivos requerimientos.

El llamado a los damnificados

En el marco de esta tragedia, la AACH recomendó verificar si los damnificados cuentan con un seguro que tenga contempladas coberturas asociadas a daños por incendio u otros riesgos relacionados.

Una vez que las condiciones lo permitan, el organismo indicó que es necesario concretar la denuncia a la brevedad y contactar de manera directa a la compañía aseguradora (es posible consultar información sobre seguro vigente aquí).

"La AACH reitera su llamado a las personas afectadas a denunciar cualquier hecho que pueda constituir un siniestro tan pronto como sea posible, una vez resguardadas las condiciones de seguridad", agregaron en el comunicado.

