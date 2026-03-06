SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Islas Salomón

06 mar. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este viernes, luego de un temblor de magnitud 6,7 registrado en Islas Salomón, en Oceanía.



¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el SHOA.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el organismo, el temblor se produjo a las 11:27 horas de Chile y tuvo su epicentro a 329 kilómetros al oeste de Lata, Islas Salomón.

