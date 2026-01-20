Carabinera fallece en accidente de tránsito en Santiago Centro: No se descarta que haya sido víctima de un asalto

20 en. 2026 - 04:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una carabinera falleció la madrugada de este martes en la intersección de San Diego con Ñuble, en plena comuna de Santiago Centro.

En un primer momento, se habló de que la funcionaria habría sufrido una encerrona con un posterior ataque con arma blanca. Sin embargo, Carabineros y la Fiscalía entregaron una vocería, donde señalaron que la principal hipótesis apuntaría a un accidente de tránsito, pero no descartaron que el siniestro vial estuviera vinculado a algún robo u otra situación.

¿Qué dijeron desde Carabineros y la Fiscalía?

El general Álex Bahamondes, jefe de la Zona Oeste, dijo que "estamos lamentando un terrible hecho, un accidente de tránsito, en el cual participó una funcionaria de nuestra institución, la cual falleció posteriormente".

La autoridad de Carabineros informó que la funcionaria fallecida se movilizaba en una moto y que colisionó con un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga y no prestó la ayuda correspondiente.

Por su parte, el fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte, afirmó que el "procedimiento se originó como un robo con lesiones y, posteriormente, se nos confirmó el fallecimiento de la funcionaria, que en este caso tenía calidad de víctima".

"No estamos descartando ninguna hipótesis, pero podemos establecer preliminarmente que las circunstancias en las cuales se produjo este lamentable suceso dicen relación con la colisión entre dos vehículos que transitaban, uno por Calle Ñuble y el otro por San Diego. Uno de los vehículos no habría respetado la luz roja del semáforo y habría colisionado, en este caso, la motocicleta en la cual se desplazaba la funcionaria, la cual es eyectada y cae a la vía pública", precisó el persecutor.

Si bien se desconoce qué originó el accidente, el fiscal Ruiz enfatizó que "no podemos descartar que la funcionaria haya venido huyendo de un eventual robo, por lo tanto, es una situación que deberán confirmar o descartar las diversas diligencias que estamos realizando".

El general Álex Bahamondes dio a conocer que la funcionaria "estaba saliendo de servicio" en las horas previas a fallecer y que "trabajaba en la Escuela de Especialidades. Era instructora de perros policiales, una mujer de 30 años, del grado cabo primero".

Por ahora, personal del Labocar y OS9 de Carabineros está realizando las diligencias correspondientes, como el levantamiento de cámaras para esclarecer este hecho y dar con el paradero del vehículo, del que se desconoce si iba solo el conductor o más personas en su interior.

