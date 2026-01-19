Caso Julia Chuñil: Encuentran sangre humana, machete y hacha "en lugares de interés"

19 en. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

El caso Julia Chulil escribió una nueva arista este lunes, en el marco de la investigación por el homicidio de la dirigenta mapuche.

Primeramente, la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el arresto domiciliario total para dos de los hijos de la mujer, mientras que su tercer hijo quedó en prisión preventiva. Además, a su exyerno se le fijó la medida de arresto domiciliario nocturno.

“Sangre humana”

La fiscal Tatiana Esquivel señaló esta jornada que “el trabajo pericial que se ha realizado, permitió, en algunos lugares de interés, encontrar muestras de sangre humana, que fueron señaladas ante los ministros de la Corte por ser antecedentes surgidos en estos días... Ahora están en unidad de genética forense, para determinar a quién corresponde".

Además, añadió que “varias manchas de sangre tienen un patrón posible, según señalan los peritos, de proyección y también en dos herramientas: un machete y un hacha, que estaba quebrada en el domicilio”.

Para cerrar, sentenció que el “último lugar de posicionamiento de doña Julia es su domicilio, por eso este trabajo forense”.

La abogada defensora, Karina Riquelme, hizo también sus descargos esta jornada. “El juez dijo que no había maltrato contra Julia Chuñil. Se descartó eso, para que así la gente no estigmatice a una familia”, cerró.