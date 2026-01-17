Habrían hallado "especie de machete" en zona de búsqueda de Julia Chuñil: Fiscal explica diligencias en casa de dirigenta mapuche

17 en. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, entregó una vocería para abordar las diligencias que se están desarrollando en sector rural donde vivía Julia Chuñil, en la comuna de Máfil.

En este cuarto día de trabajo, la persecutora entregó detalles sobre las pericias a una bodega y también sobre el presunto hallazgo de una "especie de machete o sierra".

¿Qué informó la Fiscalía?

"Se ha instalado en el domicilio de doña Julia un equipo de trabajo enfocado específicamente a la búsqueda de evidencia relevante y sobre todo para dar con el cuerpo de doña Julia", partió diciendo la fiscal Tatiana Esquivel.

Respecto a las pericias en la bodega del domicilio de la dirigente mapuche y el supuesto "machete", precisó que "por el éxito del desarrollo de estas diligencias no las podemos revelar, pero sí confirmar que este trabajo ha sido planificado, programado y continuo, el que todavía no concluye".

"Este rastreo es forense, por lo tanto, también tiene presencia de peritos del Laboratorio de Carabineros y las distintas evidencias que se han ido levantando están siendo sometidas a análisis", agregó la fiscal.

Respecto a los trabajos en la zona donde residía Julia Chuñi, la persecutora recalcó que "el lugar en sí es un punto de interés porque hemos logrado como Fiscalía demostrar, y el tribunal así lo ratificó, que el homicidio de doña Julia ocurrió aquí. De por sí, este lugar es de interés. Además, es una zona territorial extensa, que tiene algunas construcciones en el interior, como la casa de doña julia, vegetación y otras particularidades que rodean el entorno".

"Nuestro lugar de interés es todo el domicilio de doña de Julia", concluyó la fiscal Esquivel.

