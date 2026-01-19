Mujer es amarrada y encerrada en el baño en medio de violento turbazo en su casa en Maipú

19 en. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue víctima de un turbazo durante la madrugada de este lunes en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, donde delincuentes ingresaron a su vivienda, la amarraron y encerraron en el baño.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas en un domicilio ubicado en calle Libertador de Chile, hasta donde llegaron cuatro delincuentes con la intención de cometer un robo.

Amarran a dueña de casa y la encierran en el baño

Los sujetos llegaron hasta el lugar a bordo de un vehículo y forzaron la puerta de acceso para entrar al domicilio, acción que despertó a la dueña de casa.

De acuerdo con el subinspector Matías Rojas, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente de la PDI, “alrededor de cuatro individuos llegan en un vehículo hasta el domicilio de la víctima, ubicado en la comuna de Maipú, quienes ingresan mediante la fuerza, amedrentan a la misma con armas de fuego y luego proceden a amarrarla para dejarla situada en el baño”.

Mientras la víctima permanecía retenida, los delincuentes revisaron el inmueble y reunieron diversas especies y dinero en efectivo. Tras concretar el robo, abandonaron el lugar en el mismo vehículo en el que habían llegado.

Investigación del robo

La mujer permaneció encerrada hasta que logró desatarse por sus propios medios. Solo entonces pudo denunciar lo ocurrido a las autoridades, dando inicio a las diligencias investigativas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Respecto al trabajo posterior, el subinspector Rojas señaló que “nos encontramos realizando un trabajo científico técnico en relación al empadronamiento de testigos, búsqueda de cámara de seguridad y análisis de las mismas, para iniciar una línea investigativa y seguir con las diligencias policiales”.

Las diligencias continúan para esclarecer la dinámica del hecho y dar con el paradero de los responsables.