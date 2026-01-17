Formalización de delincuentes que estafaron a Amparo Noguera y a 4 personas: Víctimas fueron forzadas a pedir créditos

17 en. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, se está realizando la última jornada de la audiencia de formalización contra la banda de delincuentes que se hizo pasar por ejecutivos bancarios y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) para estafar a cinco víctimas, entre ellas la reconocida actriz nacional Amparo Noguera.

¿Qué se sabe de la formalización contra los delincuentes?

En un momento se habló de que la actriz había sufrido la pérdida de 700 millones de pesos. Sin embargo, a través de una declaración pública, precisó que aquel monto era incorrecto, pero que "sí se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado".

El periodista de Meganoticias, Matías Jeanneret, entregó detalles de la formalización y señaló que se trata de 11 imputados, quienes embaucaron a 5 víctimas, encontrándose Noguera en el grupo.

En total, los sujetos habrían robado cerca de mil millones de pesos. En el caso de Noguera, sería un monto cercano a los 470 millones de pesos.

De acuerdo con el reporteo del comunicador, los delincuentes serán formalizados por "asociación delictiva, estafa reiterada, usurpación de identidad, receptación de especies, uso malicioso de instrumento público y lavado de activos".

Por último, se dio a conocer que los delincuentes hicieron que sus víctimas pidieran créditos de consumo, por lo que, además del robo, terminaron endeudadas. En el caso de Noguera, habría solicitado uno de 48 millones de pesos.

