Merodeó su casa durante la noche y entró por la ventana: Esto se sabe del crimen de educadora de párvulos en Florida

Durante la formalización de este sábado en contra de los dos imputados por el asesinato de la educadora de párvulos Magdalena Burgos en la comuna de Florida, región de Biobío, se dieron a conocer detalles de cómo se habría cometido el crimen.

Cabe destacar que en la audiencia el tribunal dejó en prisión preventiva a Y.I.E.A., de 26 años, por el delito de femicidio no íntimo, mientras que el otro acusado, J.C.P.N de 52 años, quedó libre por no haberse podido acreditar su participación.

Merodeó su casa y entró por la ventana

De acuerdo a Fiscalía, para concretar el crimen, Y.I.E.A. desobedeció una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por violencia intrafamiliar (VIF) que estaba cumpliendo en su casa, en la comuna de Quillón, en la región de Ñuble.

Tras ello, viajó hasta Florida, en la región de Biobío, y durante la noche del sábado 10 de enero se mantuvo merodeando la casa que arrendaba Magdalena Burgos, acción que quedó registrada en una cámara de seguridad del sector.

El órgano persecutor continuó señalando que, ya en la madrugada del domingo 11, el imputado ingresó al domicilio de la víctima a través de una ventana. Al encontrarse con ella, la inmovilizó y abusó de ella.

Según la Fiscalía, el hombre habría golpeado en reiteradas ocasiones a la mujer con un cilindro de gas, además de otros elementos contundentes como una llave inglesa, provocándole graves lesiones que finalmente le costaron la vida.

El presunto autor del hecho, cuya posible relación de cercanía con la víctima fue completamente descartada por las autoridades, escapó del lugar y se deshizo de la ropa con que cometió el delito.

Su mamá lo habría ayudado a escapar

Al día siguiente, el lunes 12 de enero, fueron las propias compañeras de trabajo de la educadora de párvulos quienes la encontraron fallecida al interior de su casa. Habían decidido ir a buscarla tras no asistir al jardín infantil en donde trabajaba.

Al mismo tiempo que la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) realiza peritajes para esclarecer el caso, el presunto autor del crimen le confesó a su madre el delito que había cometido, y esta decidió ayudarlo.

Fiscalía aseguró que la progenitora le dio $100 mil para que huyera a Santiago. Su hermana escuchó la conversación e informó a las autoridades. Fue así como el pasado miércoles se concretó su captura en la región de O’Higgins, mientras iba a bordo de un bus rumbo a la capital.

*En lo que va de 2026, en Chile se registran 2 femicidios consumados y 4 femicidios frustrados, según el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

