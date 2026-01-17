Recolector de basura fue detenido por supuesto disparo a una persona que está en resgo vital en Curicó: Municipio condenó el hecho

17 en. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho policial se registró la mañana de este sábado en la ciudad de Curicó, luego de que un trabajador del servicio de recolección de basura fuera detenido por Carabineros tras ser sindicado como el presunto autor de un ataque con arma de fuego ocurrido en la vía pública.

El incidente tuvo lugar en el sector Vaticano, donde personal policial encontró a la víctima con múltiples impactos balísticos, situación que motivó el despliegue de diversas diligencias investigativas. Según informaron desde Carabineros, el trabajo en el sitio del suceso permitió recabar registros audiovisuales y testimonios claves para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué dijo Carabineros?

“Al efectuar diligencias, levantamiento de cámara, empadronamiento de testigos, se logró determinar que el autor del hecho habría sido un trabajador de una empresa recolectora de basura, el cual se movilizaba en un camión recolector”, señaló el teniente Manuel Gaete, de la Prefectura Curicó de Carabineros.

De acuerdo con lo indicado por el oficial, el imputado fue detenido cerca de las 09:40 horas en su domicilio. En el procedimiento, Carabineros incautó el arma que presuntamente habría sido utilizada en el ataque, además de otras especies consideradas relevantes para la investigación en curso.

Por instrucción de la Fiscalía del Maule, el sujeto pasará a control de detención durante la jornada del domingo, instancia en la que se realizará la formalización de cargos. En cuanto al estado de salud de la víctima, VLN Radio informó que permanece internada en el Hospital Provincial de Curicó, en condición de riesgo vital, con lesiones en la cabeza, cuello y espalda.

¿Qué señalaron desde la Municipalidad de Curicó?

Durante la tarde del sábado, la Municipalidad de Curicó se refirió a la situación a través de un comunicado público difundido en redes sociales, en el que manifestó su rechazo a lo ocurrido.

“La Municipalidad de Curicó, a través de su alcalde, condena enérgicamente cualquier tipo de agresión o delito, reiterando su compromiso con la seguridad de la comunidad”, se indicó en el texto. Asimismo, el municipio precisó que el trabajador involucrado no pertenece a la dotación municipal directa, entregando antecedentes sobre la empresa responsable del servicio de retiro de residuos.

“El personal que se desempeña en los camiones de retiro de residuos domiciliarios pertenece a la empresa Dimensión, entidad externa que presta servicios al Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Curicó”, se detalló.

Finalmente, desde la casa edilicia informaron que se adoptarán medidas administrativas y contractuales, además de colaborar con la investigación del Ministerio Público.

“Hemos solicitado a la empresa el retiro del servicio de los trabajadores involucrados en los hechos y conjuntamente hemos ordenado iniciar un procedimiento de revisión del contrato y posibles aplicaciones de sanciones, toda vez que no es tolerable que trabajadores de empresas contratistas del municipio porten armas e incurran en hechos como los que hemos tomado conocimiento”, se concluyó.

