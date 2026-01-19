Defensa de la "U" sufre encerrona: Fue amedrentado con balazo al aire para robarle su auto

19 en. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un momento de verdadero terror fue por el que tuvo que pasar un jugador de Universidad de Chile. Esto, luego de que fuera víctima de una violenta encerrona durante la noche del domingo 18 de enero en la comuna de Colina.

Se trata del defensa Nicolás Ramírez, quien habría sido abordado mientras viajaba hacia el sur de Santiago por la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna anteriormente mencionada.

"Se dirigía hacia su domicilio, en circunstancias que en la ruta 5 Norte, intersección autopista Nororiente, es abordado por un vehículo sedán color gris, donde descienden cinco sujetos, de los cuales uno de ellos lo intimida con un armamento tipo pistola... Intimidándolo y descendiéndolo de su vehículo", dijo el oficial de ronda de la Zona Norte de Carabineros, Alex Cifuentes, según consigna Publimetro.

El uniformado añadió que el sujeto efectuó un disparo al aire para amedrentar al defensor de la "U", logrando así el robo del vehículo, en el cual escapó junto a sus acompañantes rumbo a Santiago.

Vehículo pudo ser recuperado

En todo caso, se indicó que el automóvil robado fue recuperado gracias a la ubicación del GPS, siendo encontrado en la comuna de Recoleta.

De todas formas, se informó que el jugador solo sufrió el robo de su vehículo sin sufrir lesiones, encontrándose en buen estado de salud.

