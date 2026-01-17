Prisión preventiva, arresto nocturno y arraigos: Asociación delictiva que estafó a Amparo Noguera quedó con diferentes cautelares

17 en. 2026 - 21:19 hrs.

¿Qué pasó?

Con un balance dispar para el Ministerio Público, concluyó este sábado la audiencia de resolución de medidas cautelares contra los imputados acusados de integrar una asociación delictiva dedicada a estafar a cuatro personas, entre ellas la actriz Amparo Noguera. El proceso fue liderado por la Fiscalía Oriente, que formalizó a un total de once acusados.

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, cuatro imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que otros tres —que ya cumplían condenas previas— no quedaron sujetos a nuevas medidas cautelares. En tanto, dos personas quedaron con arresto nocturno y arraigo nacional, una solo con arraigo nacional, y el último imputado —que se encontraba en libertad condicional— quedó con arraigo nacional y firma mensual. Además, se fijó un plazo de investigación de 120 días.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Tras la audiencia, la fiscal de Ñuñoa–Providencia, Alejandra Godoy, valoró parcialmente la resolución judicial. “Destaco que se quedaron en prisión preventiva cuatro personas que son cruciales en esta investigación. De hecho, respecto de ellos se dieron por acreditados todos los delitos por los cuales nosotros los formalizamos, particularmente los delitos de asociación delictiva, delitos de lavado de activos, que son delitos muy difíciles de acreditar, de una investigación bastante compleja, por lo que sí, estamos conformes con ese resultado”, señaló.

No obstante, la persecutora manifestó reparos respecto de las medidas aplicadas al resto de los imputados. En ese sentido, indicó que “respecto de las prisiones preventivas estoy conforme”, pero “no así con las otras medidas cautelares que tenemos que esperar ahora el resultado de la Corte”.

Sobre ese punto, explicó que la Fiscalía recurrió inmediatamente a la resolución del tribunal. “Se apeló verbalmente el día de hoy, de inmediato, a la resolución del tribunal. El artículo 149 del Código Procesal Penal admite respecto del delito de asociación delictiva poder presentar el recurso en la misma audiencia en contra de la resolución, por lo tanto, todos los imputados se mantienen en calidad de detenidos sujetos a esta medida cautelar, a la espera de que sea la Corte de Apelaciones de Santiago quien tome la decisión final y resuelva respecto de si quedan en prisión preventiva o no”, detalló.

El caso se hizo ampliamente conocido por tener entre sus víctimas a Amparo Noguera, quien fue afectada por una estafa millonaria cometida por la banda, cuyos integrantes se hacían pasar por falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 8 de octubre, periodo en el que se registraron múltiples comunicaciones telefónicas y visitas presenciales de supuestos policías al domicilio de la actriz.

En relación con el monto sustraído, Noguera aclaró públicamente que “no fueron 700 millones”, aunque confirmó la magnitud del perjuicio al señalar que se trató de “sí los ahorros de casi 40 años”.

