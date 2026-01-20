Hombre es encontrado sin vida en un área verde de La Pintana: Habría sido víctima de varios ataques con anterioridad

20 en. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes, efectivos policiales se encontraron con un hombre sin vida en la vía pública, quien se encontraba con diversas lesiones en sus extremidades inferiores.

El hallazgo se concretó tras un aviso que alertó a Carabineros sobre la presencia de un cadáver que estaba situado en un área verde de la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Habría sido víctima de varios ataques antes

Según información preliminar, el hombre estaba con lesiones de extrema gravedad en sus piernas, heridas que le habrían provocado una pérdida masiva de sangre que derivó en su muerte en el mismo sitio.

Los peritos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo de la investigación, señalaron que la causa de muerte estaría asociada a un shock hipovolémico, producto del masivo sangrado ocasionado por las lesiones.

En la misma línea, un testigo entregó su declaración a la policía y explicó que la víctima habría sido objeto de agresiones reiteradas en el tiempo por parte de terceras personas, cuya identidad se desconoce.

De momento, la Fiscalía maneja varias líneas investigativas respecto al contexto en que se produjo el ataque fatal, aunque continúan los peritajes en el sitio del suceso, empadronamiento de vecinos y análisis de antecedentes.

