Delincuente muere abatido por carabinero tras turbazo en su domicilio en Quilicura

20 en. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros dio muerte a un delincuente tras haber sido víctima de un turbazo en su casa durante la madrugada de este martes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 de la mañana en un domicilio de la calle Andalucía Sur, de la mencionada comuna, lugar al que los asaltantes llegaron en un vehículo.

Carabinero repelió el robo

Hasta este lugar llegaron alrededor de seis a siete sujetos, quienes ingresaron al domicilio para cometer un robo con intimidación. Sin embargo, al interior vivía un oficial de Carabineros que repelió el ilícito con un arma debidamente inscrita.

El funcionario policial disparó contra el grupo "y como consecuencia, los delincuentes huyeron, pero uno de ellos cayó herido de manera mortal en las afueras del domicilio", explicó el fiscal Rodrigo Céspedes. Se investiga la identidad del fallecido.

En tanto, habría dos sujetos más que resultaron heridos y que se trasladaron a distintos centros asistenciales, aunque eso es materia de investigación.

Por el momento, se están realizando las diligencias correspondientes para dar con los otros sujetos involucrados en el turbazo, que huyeron en el vehículo. De momento, se desconoce si la banda delictual también estaba armada, pero no realizaron disparos.

