Caso Julia Chuñil: Tribunal extiende plazo de búsqueda en inmueble donde habría sido asesinada

21 en. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Los Lagos informó el martes a la Fiscalía de Los Ríos la decisión de ampliar por 10 días la búsqueda de Julia Chuñil, es decir, hasta el próximo viernes 30 de enero.

Dicha autorización judicial le permite al órgano persecutor continuar con las diligencias en el inmueble en donde vivía la víctima de 72 años, ubicado en la comuna de Máfil.

Así, la vivienda se podrá rastrear de manera acusiosa para dar con el posible cuerpo de Chuñil que, de acuerdo a los antecedentes que maneja fiscalía, se encontraría dentro del terreno.

La diligencia será practicada por Carabineros de Chile, liderada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

Cabe recordar que para la fiscalía el principal sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer es su hijo Javier Troncoso Chuñil, actualmente en prisión preventiva. En tanto, otros dos hijos figuran como cómplices, y están bajo arresto domiciliario total.

El crimen de Julia Chuñil

El crimen habría ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024, luego de que Javier llegara en estado de ebriedad e intentara robarle la pensión de $212.000 a un adulto mayor de 90 años que residía en una casa contigua, pero en el mismo terreno, y que en ese momento estaba en el living junto a Julia.

La mujer de 72 años se habría interpuesto para defender al anciano, lanzando el cuchillo con el que su hijo quería atacarlo.

En respuesta, Javier habría comenzado a golpearla, para luego quitarle la vida ahorcándola en el exterior de la vivienda, sin que sus hermanos Jeannette y Pablo la ayudaran, así como tampoco el exyerno.

Según el órgano persecutor, tras el crimen, los hermanos imputados comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y beneficiándose del patrimonio de la mujer, vendiendo sus bienes —como su ganado y su carretón de bueyes— para luego repartirse el dinero obtenido entre ellos.