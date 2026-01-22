Extraditan desde Argentina a involucrado en ataque a disparos contra un carabinero en Ñuñoa

22 en. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles fue extraditado a Chile el tercer involucrado en el ataque con arma de fuego en contra de funcionario de Carabineros, hecho ocurrido el 5 de marzo de 2025 en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Imputado fue detenido en Argentina

El sujeto fue detenido en Buenos Aires tras una fiscalización realizada por la Policía Nacional de Argentina, luego que se activara una Alerta Roja Internacional a través de Interpol, emitida el 4 de junio del año pasado, cuando el hombre no fue encontrado en el domicilio registrado en Chile.

El Ministerio Público materializó la extradición del imputado a Chile la mañana de este miércoles 21 de enero. Tras su llegada a nuestro país, fue detenido por personal del OS9 de Carabineros.

"Esto es una muestra evidente del trabajo que estamos desarrollando desde hace un tiempo. Valorar también todo el apoyo, el trabajo y la dirección por parte del Ministerio Público y, por supuesto, los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública", señaló el general director de la institución, Marcelo Araya.

El ataque a funcionario de Carabineros

El ataque ocurrió el 5 de marzo de 2025, luego que personal de Carabineros fuese alertado sobre el intento de robo de un automóvil en la comuna de Ñuñoa.

Al llegar al lugar, el sargento 2° José Villegas Ulloa se enfrentó a tres delincuentes armados para frustrar el ilícito. Tras producirse un intercambio de disparos, el uniformado quedó gravemente herido.

Otro funcionario también fue intimidado con un arma de fuego y, actuando en legítima defensa, disparó en contra de los atacantes, impactando a uno de ellos, quien falleció en el lugar.

El imputado será puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago este jueves 22 de enero.