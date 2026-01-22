Perro policial delató a pasajero de un bus que escondía droga en su mochila: Momento quedó registrado en un video

22 en. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por Carabineros la tarde del miércoles, luego que un perro policial lo sorprendiera transportando droga al interior de un bus que se movilizaba por la Región Metropolitana.

Hombre que transportaba droga fue delatado por perro policial

El procedimiento se concretó a eso de las 17:00 horas, en el marco de controles vehiculares, luego que los uniformados fiscalizaran un bus interprovincial que circulaba por la Ruta 78 en dirección a Melipilla.

Sin embargo, los efectivos policiales no estaban solos. Los acompañaba el ejemplar canino RAM, entrenado para la detección de drogas, y cuyo olfato fue clave para el operativo.

Al interior del bus, el perro dio una alerta positiva frente a una mochila que era transportada como equipaje por uno de los pasajeros.

Tras la revisión del bolso, se encontró una bolsa de nylon con una sustancia vegetal de color verde, cuyas características corresponden a marihuana.

Detenido mantenía situación migratoria irregular

Ante este hallazgo, se procedió a la detención del portador del equipaje, un adulto de nacionalidad colombiana que mantenía situación migratoria irregular.

La droga incautada fue pesada, registrando un total de 1 kilo con 13 gramos. El procedimiento, en tanto, fue informado al Ministerio Público, quedando a la espera de las instrucciones correspondientes.