A pesar de sus intentos por evitar la situación: Holding detrás de cadenas de comida rápida se declara en quiebra

21 en. 2026 - 17:10 hrs.

Con pesar reaccionaron desde Unifood, la empresa detrás de los restaurantes Pedro, Juan y Diego, Pollo Stop y que, además, operó la marca Savory. Esto, luego de que la firma tuviese que declararse en quiebra, a pesar de los intentos por evitar esa situación.

De hecho, desde 2023 la compañía viene poniendo sus esfuerzos en aquello, tras ser golpeados por el estallido social y la pandemia. Todo en medio de procesos de reorganización que finalmente no llegaron a buen puerto.

Esto, debido al poco apoyo que tuvieron los acreedores en el proceso. En ese sentido, Nestlé, por ejemplo, dueño de la marca de Savory terminó de manera anticipada el contrato con Unifood de cara a la utilización de la firma.

¿Qué dijeron desde Unifood?

Al respecto, desde Unifood señalaron a Diario Financiero que "nos vimos obligados a iniciar el proceso de liquidación forzosa (quiebra)".

En esa línea, lamentaron la decisión tomada, luego de que "las circunstancias externas a nuestra voluntad impidieran la continuidad operacional de dichas compañías y frustraran los procesos de venta que se encontraban en curso".

Tras el fin del contrato anticipado de Nestlé con el holding, se reveló un preacuerdo donde la marca Dunkin' Donuts, podría quedar a cargo de la operación de Savory.

Alegando esta situación, Unifood solicitó a la justicia que la multinacional respetara el acuerdo y así seguir usando la marca de helados, lo que fue rechazado.

Según indicó el propio DF la compañía dará a conocer el liquidador designado. En lo que respecta a la venta de Pollo Stop habría interesados y se estarían realizando esfuerzos para concretar una posible operación.

Todo sobre Empresas