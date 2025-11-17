Lidera Volvo: Este es el ranking de los vehículos eléctricos más vendidos en Chile en 2025
- Por Cristian Latorre
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) publicó su Informe de Ventas de Vehículos Cero y Bajas Emisiones correspondiente a octubre, en el que reveló cuáles han sido los autos eléctricos más vendidos en lo que va de 2025.
De acuerdo a ANAC, con información del Registro de Vehículos Motorizados (Registro Civil), la venta acumulada de este tipo de vehículos catalogados también como de “nuevas energías” ha crecido a octubre un 95,7% con 27.563 unidades inscritas.
Por su parte, los vehículos electrificados enchufables (híbridos) registraron un crecimiento de 67,2% con 6.824 unidades matriculadas en el mismo período.
Volvo sigue liderando el ranking
En esta ocasión, lidera el ranking Volvo, desplazando a dos modelos de Tesla al segundo puesto y en tercera ubicación.
Con 549 unidades comercializadas en lo que va de 2025, el Volvo EX30 lidera las ventas, superando al Model Y de Tesla, que acumuló 420 unidades. En tercer lugar, se posicionó el Model 3 de la misma firma automotriz, con 318 matriculaciones.
Ranking de los vehículos eléctricos más vendidos en Chile
Según ANAC, estos son los modelos eléctricos con mayor número de ventas entre enero y octubre de 2025:
- Volvo - EX30: 549 unidades vendidas.
- Tesla - Model Y: 420 unidades vendidas.
- Tesla - Model 3: 318 unidades vendidas.
- Renault - Kwid E-Tech: 259 unidades vendidas.
- BYD - Yuan Pro: 246 unidades vendidas
- BYD - Dolphin Mini EV: 236 unidades vendidas.
- Chevrolet - Bolt: 138 unidades vendidas.
- BYD - Yuan Plus EV: 125 unidades vendidas.
- Dong Feng - E70: 122 unidades vendidas.
- Maxus - Edeliver 3: 122 unidades vendidas.
