Hay 248 autos en circulación: Sernac emite alerta de seguridad por defecto en vehículos de conocida marca

12 nov. 2025 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por el modelo All New MG3 de MG Motor comercializado en Chile durante 2025, pues presentaría una deficiencia en el riel del piloto. La falla podría resultar en un riesgo significativo para la seguridad de los conductores.

La alerta fue informada al Sernac por parte de SAIC MOTOR SUDAMÉRICA, empresa que identificó la falla en unidades vendidas este año. Actualmente, hay 248 unidades de este modelo en circulación en el país.

“Posibilidad de lesión al conductor”

La empresa informó que en pruebas de choque realizadas en laboratorio de la ENCAP, quedó al descubierto que los vehículos cuentan con una deficiencia en el riel del piloto, que tiende a torcerse hacia el lado derecho.

En caso de ocurrir una colisión, “el riel del asiento del conductor se tiende a torcer hacia la derecha, aumentando la posibilidad de lesión al conductor”.

De todas formas, hasta la fecha no se ha reportado ningún accidente derivado de esta deficiencia en el país.

All New MG3 (año 2025)

¿Cómo acceder a la reparación?

Como solución, Sernac informó que la medida que se aplicará para revertir esta condición “consiste en la inspección e instalación de una pieza de mejora del riel que solucionará la deficiencia identificada”.

El procedimiento será realizado en los concesionarios autorizados de MG Motor sin costo alguno para los propietarios.

En caso de ser propietario del modelo All New MG3 2025, es recomendable contactar al número 600 712 0100 para agendar el ingreso a concesionario y coordinar la instalación de la pieza de mejora. El cliente debe asistir al concesionario más cercano de MG Motor para poder realizar la instalación correspondiente de la pieza que mejorará la deficiencia del riel. En caso de dudas sobre el procedimiento o si requieres mayor información, contáctate directamente con la empresa MG Motor a través de sus puntos de contacto oficiales para conocer en detalle el procedimiento de reparación y agendamiento.

Todo sobre Sernac