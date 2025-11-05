Más de 2 mil vehículos afectados: Sernac emite alerta de seguridad por falla en el tubo de escape que podría provocar un incendio

05 nov. 2025 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos de marca Nissan, modelo Qashqai (J12) que fueron comercializados en Chile desde el año 2022 hasta 2025.

Según informó el organismo, la compañía detalló que algunos de sus vehículos tienen una deficiencia en la sujeción del tubo de combustible, lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

"Representa un peligro de incendio"

El Sernac explicó que el "tubo de combustible puede moverse dentro de su abrazadera de sujeción en el compartimento del motor", es decir, no está asegurado correctamente.

En consecuencia, este movimiento puede provocar desgaste en la superficie del tubo, lo que podría ocasionar con el tiempo una fuga de combustible.

"Esto no solo puede causar una avería en el motor o pérdida de rendimiento, sino que también representa un peligro de incendio en el compartimento del motor", añadió el organismo.

A pesar de ello, la empresa aclaró que hasta la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

¿Cómo saber si mi auto tiene el problema?

De acuerdo a lo reportado por el Sernac, los vehículos Nissan Qashqai (J12) afectados con este problema son en total 2.047, los que fueron comercializados en 2022, 2023, 2024 y 2025.

Para saber si tu auto está entre los mencionados, debes ingresar al portal del Sernac (pincha aquí) e ir hasta la parte de abajo, donde dice "Ver más", en donde deberás dar clic para ver el listado completo de vehículos según su VIN o número de chasis.

Si tu auto está entre los afectados, puedes llamar al número 800 379 379 o escribir un mail a nissan.chile@nissan.cl para coordinar una visita a un taller mecánico de la empresa para la instalación de una arandela en el tubo de combustible y en caso de deterioro este se reemplazará. La atención es gratuita y no debiese durar más de 10 minutos.