Sernac oficia a productora por reclamos de asistentes a Creamfields Chile 2025

28 oct. 2025 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este martes que emitió un oficio contra la productora Street Machine, tras recibir una decena de reclamos por parte de consumidores que asistieron al evento Creamfields Chile 2025, realizado los días 11 y 12 de octubre.

Según el organismo, los reclamos se centran en dos problemáticas principales: fallas en la devolución del sistema “Cashless” y graves deficiencias en materia de seguridad. Por ello, Street Machine deberá entregar antecedentes formales sobre lo ocurrido.

Problemas con la devolución del sistema “Cashless”

Durante el evento, los asistentes recibieron una pulsera electrónica en la que cargaron dinero para comprar productos. Sin embargo, muchos aún no han recibido la devolución del saldo no utilizado.

Sernac solicitó a la productora que aclare su versión de los hechos y explique su responsabilidad en el funcionamiento del sistema. Además, deberá informar:

El número de personas afectadas .

. La cantidad de reclamos recibidos .

. El total de entradas vendidas, desglosadas por sectores y modalidades.

Graves fallas de seguridad

Los consumidores también denunciaron robos masivos perpetrados por bandas organizadas, intimidación a los asistentes y una presunta inacción o complicidad del personal de seguridad.

Sernac exigió a la empresa que entregue los antecedentes, documentos y/o registros, de los que disponga su representada y que “den cuenta de la ocurrencia de los hechos antes descritos, entre otras cosas”.

La productora Street Machine Producciones S.A. tiene un plazo de 10 días hábiles para responder al oficio. En caso de no hacerlo, Sernac podría iniciar nuevas acciones legales en su contra.

