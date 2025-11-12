Por "riesgo de colisión o accidente": Sernac emite alerta por defectos en tres modelos de motos en Chile

12 nov. 2025 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó dos alertas de seguridad que afectan a tres modelos de motocicletas de la marca Honda, comercializadas en Chile entre 2018 y 2025. El organismo emitió las alertas por desperfectos que implican riesgos significativos para los conductores.

La primera alerta corresponde a los modelos CRF 1100 Africa Twin y CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports, comercializados entre 2020 y 2025. La segunda alerta afecta al modelo CB 300R, que fue comercializado en Chile durante 2018 y 2019.

Defecto en modelos CRF 1100 Africa Twin

Honda informó al Sernac sobre un desperfecto en el cableado del comando izquierdo del manillar en las motocicletas modelos CRF 1100 Africa Twin.

“Cuando el cableado se dobla continuamente al girar la dirección, se genera óxido en la unión de cables de distinto diámetro, lo que provoca un aumento de la resistencia y posteriormente la pérdida de la función del cambio de luces o la bocina”, advirtieron.

Según la firma, la pérdida del sistema de bocina o del cambio de luces bajas y altas incrementa significativamente el riesgo de colisión o accidente por ausencia de señal acústica o baja visión.

De este modo, Honda adoptó como medida la reparación y reconfiguración del cableado del comando izquierdo, procedimiento que tiene una duración aproximada de 30 minutos y no tiene costo alguno para los consumidores.

Modelo CRF 1100 Africa Twin

Modelo CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports

Defecto en modelo CB 300R

Respecto al modelo CB 300R comercializado entre 2018 y 2019, Honda informó al Sernac sobre desperfectos en el foco principal.

“Debido a las vibraciones del motor y de funcionamiento, los terminales de los cables de la placa impresa interna del foco pueden sufrir fatiga, causando finalmente la rotura del cable en el terminal”, explicaron.

Al romperse este cable es posible que el foco principal parpadee o deje de iluminar por completo, comprometiendo la visibilidad del conductor.

La medida de reparación consiste en la sustitución e instalación del foco principal, procedimiento que tiene una duración aproximada de 42 minutos y tampoco tiene costo para los consumidores.

Modelo CB 300R

¿Cómo verificar si tu moto está afectada?

El Sernac emitió instrucciones para propietarios de estos modelos:

Primero, verifica si tu moto está incluida en la campaña ingresando el VIN en el sitio web motos.honda.cl siguiendo la ruta Servicios Motos, Consulta tu Recall, Motocicletas e ingresando tu número de VIN. También puedes contactar directamente a Honda llamando a la línea 600 821 0021 o escribiendo a contacto.motos@honda.cl para consultar si tu motocicleta está afecta por los defectos. Una vez confirmado que tu moto está incluida, debes agendar una visita al concesionario Honda de tu elección (revisa aquí el más cercano) y acudir al concesionario en la fecha acordada para que realicen la reparación correspondiente.

El procedimiento es completamente gratuito y no genera costos adicionales para el propietario/a.

Todo sobre Sernac