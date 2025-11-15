Accidente de tránsito entre bus Red y vehículo en la Autopista Central dejó un fallecido y tres heridos

15 nov. 2025 - 03:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada de este sábado en la Autopista Central, a la altura de la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Según información policial, a eso de las 01:00 de la madrugada, un vehículo menor impactó contra un bus del sistema Red, generando el accidente.

Producto de esto, el conductor del automóvil falleció posterior al choque, mientras que el resto de los ocupantes del vehículo (otras tres personas), resultaron lesionados.

Los afectados fueron estabilizados en el lugar por la ambulancia y posteriormente llevados a diferentes centros asistenciales.

Por otro lado, la micro se habría encontrado estacionada en plena autopista, lo que habría generado el accidente, sin embargo, las autoridades continúan trabajando para establecer la dinámica en que ocurrieron los hechos.

En cuanto al conductor del bus, este fue trasladado a la comisaría para realizarle el procedimiento de rigor, entre lo que se encuentra la realización del test de alcoholemia.

Finalmente, el Capitán Ignacio Bravo de Carabineros, constató que se trataba del bus del recorrido 216, el que se encontraba fuera de servicio, pues no llevaba pasajeros al momento del choque, mientras que la autopista resultó completamente cortada en sus tres pistas mientras se realizan los trabajos correspondientes.