Encuentran cuerpo en playa Cavancha de Iquique: Estaba en la orilla al lado de los bañistas

14 nov. 2025 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, bañistas que se encontraban disfrutando en la playa Cavancha de Iquique, región de Tarapacá, se encontraron con un cuerpo que llegó a la orilla del mar.

Según confirmaron a Meganoticias desde la Capitanía de Puerto, el cadáver pertenece a una persona de sexo masculino, cuya identidad no ha sido corroborada.

El hallazgo del cuerpo en la orilla de la playa de Cavancha

El capitán de Fragata Litoral del Puerto de Iquique, Gerardo Velásquez Cerda, detalló a Meganoticias que "alrededor de las 16:00 horas se informó sobre un cuerpo que estaba en la orilla de la playa Cavancha, el cual fue visto por bañistas del sector. Lamentablemente, nadie pudo asegurar el cuerpo, por lo que al momento de llegar la patrulla de Policía Marítima al sector ya no estaba, por tanto había regresado al mar".

"Tuvimos que realizar una operación rastrillo con personal de buceo de la Policía Marítima de Iquique, personal terrestre que estaba en la orilla por si el cuerpo aparecía nuevamente y una patrulla marítima para verificar un poco más mar adentro", agregó.

Finalmente, se logró dar con el cadáver gracias a los trabajos y se informó sobre la situación a la Fiscalía, quien instruirá las diligencias correspondientes.

¿En qué estado estaba el cuerpo?

Testigos afirmaron que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa. Sobre esto, Velásquez indicó que "toda esa es información que va a tener que verificar bien el fiscal. Es información que se ha entregado por gente que estaba en el lugar, pero no tenemos certeza de ella, así que vamos a estar verificando bien (...) si la bolsa corresponde o no a este cuerpo o fue algo coincidente que estaba en el mar y fue envuelto de forma natural".

También precisó que el cadáver no tiene "rastro de estar hace mucho tiempo en el mar".