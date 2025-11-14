"Tomó a la mujer con fuerza": Revelan testimonio clave para vincular a "El Cebolla" en el crimen de Valentina Alarcón

14 nov. 2025 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un testimonio reservado fue determinante para que la Fiscalía Sur lograra identificar y detener a Robinson Saunders González, conocido como “el Colombiano” y “el Cebolla”, imputado por la violación y homicidio de Valentina Alarcón.

La fiscal Pamela Bustamante ya había adelantado la existencia de esta declaración cuando el 12 de noviembre explicó las diligencias que permitieron la captura del acusado.

La declaración del testigo

El relato corresponde a un hombre que declaró bajo reserva de identidad y que, según la indagatoria, estuvo presente en el domicilio de la población El Castillo, en La Pintana, el 25 de octubre, cuando la joven de 26 años llegó al lugar para comprar droga, algo que había hecho anteriormente. Fue en ese mismo inmueble, que funcionaba como punto de venta, donde la víctima y el imputado coincidieron antes del ataque.

Según pudo conocer La Tercera, en su declaración a la PDI, el testigo aseguró que esos días se movía por el sector de calles Los Acaldes con Inés de Suárez, en las cercanías del punto de venta donde solía ver al imputado. Dijo que conocía a González porque ocasionalmente le hacía favores a cambio de "un poco de dinero". Ese día, según su relato, “el Colombiano” le pidió que fuera a comprar una cerveza.

Antes de salir vio a la víctima adentro del inmueble, “compartiendo pasta base y 'falopa' (cocaína) con ‘el Colombia’”. A su regreso, el ambiente era distinto: “Cuando volví escuché que a la mujer la estaban forcejeando y gritaba. Por ese motivo dejé la cerveza en el suelo y vi a través de la reja lo que sucedía al interior del punto”.

Lo que vio el testigo

Según declaró, cuando González lo vio observando, lo encaró, le dijo que se fuera, que “andaba sapeando” y le tiró el dinero del favor al suelo.

Sin embargo, el testigo no se retiró. “Me senté al frente de la casa a ver qué sucedía, pero luego me acerqué nuevamente a mirar, percatándome que ‘el Colombia’ tomó a la mujer con fuerza y la llevó a una pieza de atrás”. Según contó, presenció la violación y la posterior agresión a la víctima.

El silencio del testigo

“A los días después, entré al punto a buscar un colchón y aproveché de mirar el patio que se encuentra más al fondo de la casa. En ese lugar vi el cuerpo de la mujer (...) Por miedo a meterme en problemas preferí guardar silencio”, explicó.

“Cabe destacar que puedo reconocer al ‘Colombia’ como quien violó y mató a la mujer que se encontraba ese día al interior del punto compartiendo drogas”, sostuvo.

La fiscal Bustamante destacó públicamente la importancia de esa declaración para vincular al imputado con el crimen. Para resguardar su integridad, el testigo mantiene la calidad de testigo protegido.

La formalización del imputado

El 12 de noviembre, González fue formalizado por la fiscal Pamela Bustamante y el fiscal Alfredo Cerri por los delitos de robo con homicidio y femicidio con violación. A la imputación se sumó un delito de robo, ya que, tras el ataque, el acusado tomó el teléfono Samsung de la víctima y lo vendió por $10 mil.

El imputado quedó en prisión preventiva en Santiago 1 y arriesga la pena de presidio perpetuo.

En la misma instancia, la fiscal fue consultada respecto de por qué el testigo no enfrentaba cargos como posible cómplice. Bustamante explicó que su calidad sigue siendo de testigo protegido debido a que su relato permitió detener y formalizar al principal sospechoso del homicidio.