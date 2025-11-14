Cámaras grabaron todo: Fueron a constatar lesiones al Hospital de Linares y ahí se generó un conflicto que involucró a Carabineros

14 nov. 2025 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

Personas detenidas y funcionarios de Carabineros lesionados dejó un violento altercado ocurrido la madrugada de este viernes en el Hospital de Linares, región de Maule.

Personas agredieron a Carabineros

El mayor Gonzalo Ruiz, de la Primera Comisaría de Linares, explicó que dos hombres adultos protagonizaron una pelea en el centro de la comuna. "Estas dos personas se agredieron mutuamente", dijo.

Tras ello, fueron trasladados por personal policial hasta el recinto hospitalario para constatar lesiones, lugar en el que se produjo un nuevo conflicto, esta vez con más personas involucradas.

De acuerdo a medios locales, fue en el frontis de la sala de urgencias en donde se generó el segundo episodio, supuestamente, según revelaron testigos, por la demora en la atención.

"Los familiares de una de estas personas agredieron al personal de Carabineros", relató el mayor Gonzalo Ruiz. Producto del ataque, cuatro funcionarios resultaron con lesiones de carácter leve.

La autoridad añadió que los efectivos "procedieron a la detención de estas personas por oponerse al actuar policial y por agredir a carabineros de servicio".