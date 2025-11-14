¿Quiénes son "El Krosty" y Kevin, los dos nuevos detenidos por crimen de Krishna Aguilera?

14 nov. 2025 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmó la detención de dos nuevos sujetos que estarían implicados en el crimen de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que desapareció a principios de octubre en la comuna de San Bernardo y cuyo cuerpo fue encontrado en Calera de Tango semanas después.

Uno de los detenidos es apodado como “El Krosty”, quien habría tenido una participación directa en el asesinato de la joven. El otro es identificado como Kevin, quien se entregó voluntariamente en el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI).

El rol de “El Krosty” en el crimen de Krishna

De acuerdo a los antecedentes investigativos, “El Krosty” habría tenido una participación directa en el asesinato de Krishna Aguilera. Las investigaciones lo posicionan en el sitio del suceso, específicamente en el sector de Catemito, donde finalmente apareció el cuerpo de la joven madre.

Debido a estos antecedentes, el sujeto fue trasladado al tribunal de San Bernardo, lugar donde se llevará a cabo su formalización de cargos.

Kevin conocía a Juan Beltrán

Hasta ahora, en el caso se encuentran detenidos Juan Beltrán, principal imputado en el homicidio, y ahora se suman estos dos nuevos sujetos. Con estas detenciones, ya son 9 las personas detenidas por el crimen de Krishna Aguilera.

Juan Beltrán enfrenta cargos por secuestro y homicidio de la joven, además de tráfico de drogas. Por su parte, Kevin comparece acusado presuntamente bajo la Ley 20.000 (delitos relacionados con drogas), según información preliminar obtenida en allanamientos realizados en su domicilio.

De acuerdo a la abogada defensora de Kevin, su representado se presentó ante la Policía de Investigaciones para prestar declaración por tercera vez, esta ocasión bajo detención. La medida cautelar fue decretada a raíz de los allanamientos realizados en su domicilio durante el día anterior.

La defensora se abstuvo de proporcionar mayores detalles hasta que su representado rinda su declaración formal ante la Brigada de Delitos Contra la Persona (Bridup) de la PDI. Sin embargo, confirmó que Kevin se conocía con Juan Beltrán, el principal imputado en el caso.

De momento, Kevin se encuentra prestando declaración ante el Fiscal Marcos Pastén en las dependencias de la PDI, donde se espera determinar con exactitud si tuvo participación en el crimen.

