Roban vehículo a Manuel Neira en Colina: Se encontraba junto a su hijo afuera de un local de comida rápida
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El exfutbolista Manuel Neira fue víctima del robo de su vehículo la noche del jueves en la comuna de Colina, Región Metropolitana, mientras se encontraba estacionado afuera de un local de comida rápida junto a uno de sus hijos.
Robo ocurrió mientras estaba afuera de un local de comida rápida
De acuerdo a Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas en un McDonald's ubicado en avenida Chamisero, mientras el exjugador de Colo Colo y Unión Española esperaba a su hijo de 16 años, quien había ingresado al local.
En ese momento, según relató Neira a la policía, cuatro delincuentes se bajaron de un automóvil premunidos con armas de fuego y lo obligaron a descender del suyo, en donde se encontraba junto a su otro hijo menor de edad. Posteriormente, la banda se dio a la fuga en ambos vehículos.
Vehículo fue recuperado por Carabineros
Tras ser alertados del delito, Carabineros ubicó a los asaltantes en calle Los Damascos con Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Huechuraba, iniciándose un seguimiento.
Durante la persecución policial, los delincuentes dejaron abandonado el vehículo del exfutbolista, continuando su huida a pie. Pese a ello, no hubo detenidos, tampoco se reportaron lesionados.
