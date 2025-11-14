Cerca de 15 delincuentes realizaron violento turbazo en bodegas de Paine: Trabajadores fueron maniatados y encerrados

14 nov. 2025 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento turbazo se registró la tarde del jueves en unas bodegas ubicadas en el sector de rural de la comuna de Paine, Región Metropolitana. Los delincuentes maniataron a los trabajadores y los encerraron durante el robo.

Trabajadores fueron maniatados y encerrados

Tras ser alertados del hecho, el Ministerio Público instruyó a personal de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se hiciera cargo del caso.

En ese contexto, el subcomisario Francisco Saavedra Cerda indicó que la madrugada de este viernes detectives de dicha unidad se trasladaron al lugar en donde se produjo el robo.

Una vez ahí, se estableció que a eso de las 20.30 horas del jueves, "alrededor de 15 sujetos, portando pasamontañas y armas de fuego, ingresaron a las bodegas de un sector rural de la comuna", informó.

Ya al interior, los delincuentes "amarraron a los dependientes y los encerraron en diferentes dependencias, para luego sustraer diferentes cajas contenidas de cigarrillo de marcas que no se comercializan en este país", agregó el subcomisario.

La autoridad indicó, además, que la banda también sustrajo los teléfonos celulares de los dependientes y un vehículo particular.