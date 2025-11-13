Hombre es abatido por Carabineros tras ingresar a la Corte de Apelaciones de Arica y apuñalar a un funcionario

13 nov. 2025 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fallecida y otra herida en estado grave dejó un violento hecho registrado la tarde de este jueves en dependencias de la Corte de Apelaciones de Arica.

De acuerdo a información preliminar, un hombre habría ingresado con un arma blanca hasta el edificio y habría apuñalado a un administrador del tribunal de alzada. A raíz del ataque, personal de Carabineros abrió fuego contra el agresor, quien también sería funcionario de la Corte, y le dio muerte.

Funcionario herido se encuentra grave

De momento se desconocen detalles del hecho, sin embargo, se sabe que la persona herida fue traslada de urgencia hasta un centro asistencial, en donde se mantiene grave, pero fuera de riesgo vital.

Por ahora no se tienen antecedentes sobre el motivo del ataque ni tampoco su dinámica. Asimismo, las autoridades no han aclarado si otros funcionarios se vieron afectados.

Por su parte, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Licrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se haga cargo de las diligencias.

"Hay una persona que fue abatida por Carabineros dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte", confirmó el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

"Por el momento se encuentra uno de estos funcionarios en estado grave en el hospital, pero está estable", agregó, remarcado que el fallecido es quien "había atacado con un cuchillo a este funcionario".