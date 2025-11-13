Vendió el celular de la víctima en $10 mil: ¿Cuál era el rol de "El Cebolla" en el sector donde fue encontrada Valentina Alarcón?

13 nov. 2025 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Robinson René Saunders González (33), conocido como "El Cebolla" y “El Colombiano”, quedó en prisión preventiva tras ser detenido e imputado por su presunta participación en el crimen de Valentina Alarcón, joven de 26 años encontrada muerta en una casa de La Pintana en la Región Metropolitana.

Valentina desapareció el sábado 25 de octubre y fue hallada sin vida en el interior de un domicilio que funcionaba como narco bunker. La información revelada en las últimas horas proporciona detalles clave que esclarecerían el caso.

Vendió el teléfono de Valentina en $10 mil

Según reveló el Ministerio Público, tras el crimen, Robinson Saunders vendió el teléfono de Valentina Alarcón por $10 mil a un microtraficante de la zona. Este acto resultó fundamental en la investigación, ya que la geolocalización del móvil permitió ubicar al comprador del aparato y posteriormente al imputado.

El foco investigativo se centra en esta venta como elemento probatorio que vinculó a “El Cebolla” directamente con el crimen de la víctima.

De acuerdo a la información recabada, Saunders se habría reunido con Valentina al interior del domicilio en el marco de actividades relacionadas con la venta y consumo de drogas. Tras violarla y matarla, vendió su teléfono al microtraficante.

¿Cuál es el rol de “El Cebolla” en el sector?

El prefecto de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, Jorge Abate, señaló que el sujeto se dedicaría a la venta de drogas en el sector, específicamente microtráfico.

“Se está investigando porque sabemos que es parte de una banda, más que una organización”, agregó Abate.

El domicilio donde fue encontrada Valentina funcionaba como narco bunker, no como residencia habitual. Según Abate, se trataba de “un domicilio puntualmente como destino para el tráfico y microtráfico de drogas, no es un domicilio habitado o con residencia”.

Un testigo declaró que la banda “va tomándose casas, y si tú no te vas, te hacen problema hasta que vayas. Le van sirviendo para ir avanzando en su negocio”.

180 días de investigación

Robinson Saunders González fue formalizado por los delitos de violación y homicidio y quedó en prisión preventiva durante los 180 días que dure la investigación formal. Durante este período se realizarán pericias clave al cuerpo de Valentina Alarcón para descifrar y confirmar exactamente qué ocurrió durante la fatídica noche del sábado 25 de octubre.