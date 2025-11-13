"Uno de ellos me empezó a asfixiar": Conductor sufrió brutal golpiza durante encerrona en Conchalí

13 nov. 2025 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue víctima de un violento robo la noche del miércoles a pocos metros de su casa, en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, luego que un grupo de delincuentes lo abordara y golpeara en la cabeza para sustraerle su vehículo.

Víctima ayudaba a un familiar en trabajos de remodelación

El hecho ocurrió a eso de las 22:00 horas en calle Sur, cuando el afectado finalizaba unos trabajos de refacción que realizaba en la vivienda de un familiar que vive a un cuadra de su casa. Al momento de regresar a su domicilio, fue atacado por la banda.

Dichos trabajos de remodelación los estaba haciendo junto a su hermano, quien posteriormente tomó un taxi y se retiró del lugar. Luego, el afectado se subió a su camioneta para retornar a su casa y cuando apenas había avanzado media cuadra, los delincuentes lo abordaron.

Al menos cuatro personas armadas lo amedrentaron para sustraerle su automóvil. Durante el robo un violento forcejeo, instante en la que la víctima fue golpeada con una pistola en la cabeza. Además, asegura que los asaltantes trataron de asfixiarlo.

"Uno de ellos me empezó a asfixiar"

"Uno de ellos me empezó a asfixiar atrás, y cuando ya era mucho, mucho, tuve que entregarle las llaves (del auto), después de harto forcejeo que tuvimos, porque yo no lo quería entregar el vehículo", comentó el conductor.

"Me golpearon con la pistola en la cabeza", comentó, agregando que recibió 16 puntos en un centro asistencial, lo que quedó en evidencia con un parche que llevaba puesto a la altura de su frente.

Por su parte, una vecina relató que desde un automóvil "se bajan tres o cinco individuos, lo atacan y lo golpean, y se llevan su camioneta. Fueron bastante violentos con él, le roban también sus pertenencias, su celular y sus documentos".