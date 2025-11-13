Siguió a los delincuentes sin que se dieran cuenta: Carabinero frustra encerrona y deja a un antisocial en riesgo vital

13 nov. 2025 - 00:56 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del miércoles un mayor de Carabineros que regresaba a su hogar frustró una encerrona tras seguir a un grupo de delincuentes sin que se dieran cuenta. Tras un enfrentamiento, uno de los antisociales quedó en riesgo vital.

Carabinero frustra encerrona

El capitán Rodrigo Avello, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, explicó que los hechos se dieron a eso de las 21:10 horas en la Carretera General San Martín, comuna de Colina, cuando un grupo de cuatro sujetos cometió un "robo con intimidación" a una mujer.

Los asaltantes, "aprovechando la congestión vehicular del lugar, intimidan a una mujer, la bajan del vehículo y le sustraen su móvil", explicó el policía.

Sin embargo, todo fue presenciado por un mayor de Carabineros que regresaba a su domicilio, quien "advierte esta situación e inicia un seguimiento de los sujetos, obviamente los individuos no se percataron de esa situación".

Tras esto, "se produce un accidente de tránsito unos cuantos metros más adelante del hecho delictual y un enfrentamiento en el que el mayor de Carabineros hace uso de su armamento fiscal -debidamente autorizado para el porte- en ocho ocasiones, hiriendo a dos de los cuatro delincuentes".

"Uno de ellos se encuentra actualmente con riesgo vital, ambos en el Hospital San José, mientras que los otros dos mayores de edad se encuentran constatando sus lesiones en otro centro asistencial", detalló el capitán Avello.

Los dos menores de edad, de 15 y 16 años, cuentan con antecedentes policiales, al igual que uno de los adultos. Ninguno de los cuatro antisociales mantiene órdenes vigentes, pero el menor de 15 años tiene una "situación de supervisión del Sename".

Tras estos hechos, se incautó una pistola y un revólver calibre 22. Además, se recuperaron vehículos: el robado en la encerrona y otro en el que se desplazaban en un inicio el grupo de asaltantes.

Todo sobre Policial