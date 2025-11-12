Investigan muerte de niño de 11 años que cayó desde un edificio en San Miguel

12 nov. 2025 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, un menor de 11 años falleció luego de haber caído de gran altura desde un edificio en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en un condominio de edificios ubicado en el sector de calle Álvarez de Toledo, hasta donde se trasladaron los equipos de emergencias para realizar las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe de la caída del niño desde el edificio?

De acuerdo a la información policial preliminar, el niño habría caído desde un piso 16, cuando se encontraba al interior de un departamento.

Hasta el momento no se han informado las circunstancias en que el menor terminó en el suelo de la vía pública.

Investigan muerte del menor

En primera instancia llegó al lugar personal de Carabineros, dando cuenta de la situación al Ministerio Público y aislando el sitio del suceso.

Finalmente, la Fiscalía instruyó que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).