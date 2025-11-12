Pasajero fue detenido: Encuentran granada de uso militar bajo asiento de un bus interprovincial en Pozo Almonte

12 nov. 2025 - 19:22 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de la Tenencia Quillagua detuvo a un ciudadano boliviano que viajaba en un bus interprovincial portando una granada de uso militar. El artefacto fue hallado durante una inspección realizada por personal de Aduanas en el control de Quillagua, región de Tarapacá.

Revisión y hallazgo del artefacto

El procedimiento se originó luego de que funcionarios de Aduanas detectaran un objeto con apariencia de granada bajo uno de los asientos del vehículo. Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de Carabineros, quienes aislaron el lugar y evacuaron a los pasajeros para resguardar su seguridad.

El mayor Rolando Navarrete, comisario de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte, detalló que “alrededor de las 13:30 horas, en el control de acceso de Quillagua, personal de Aduanas que realizaba una revisión rutinaria a un bus interurbano detectó un artefacto con apariencia de granada de mano entre los asientos del vehículo”.

Asimismo, explicó que “de forma inmediata, Carabineros de la Tenencia de Quillagua evacuó el lugar, aislando el sitio del suceso y evacuando a los pasajeros, con el fin de resguardar la integridad y protección de todas las personas presentes”.

Objeto era una granada de uso militar

El oficial agregó que “tras las diligencias efectuadas, se estableció que el artefacto se encontraba bajo uno de los asientos, correspondiente a un ciudadano extranjero en situación irregular, quien reconoció haberlo trasladado con destino a la ciudad de Calama a cambio de una retribución económica”.

Finalmente, el mayor Navarrete confirmó que “personal especializado del GOPE verificó el elemento y confirmó que se trataba de una granada de uso militar, la cual fue trasladada para su pericia y posterior destrucción controlada, conforme a los protocolos de seguridad”.

El pasajero, de nacionalidad boliviana, fue detenido.