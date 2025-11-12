Cae banda dedicada al robo de vehículos en Puente Alto: Tenían un rifle con mira telescópica y dispositivos para clonar llaves

12 nov. 2025 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas este martes en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, tras un operativo de Carabineros que permitió desarticular una banda dedicada al robo de automóviles.

En el procedimiento se incautó un rifle con mira telescópica, munición de distintos calibres, chalecos antibalas y equipos tecnológicos utilizados para clonar llaves de vehículos.

Operativo en Bajos de Mena

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando personal de la 66 Comisaría Bajos de Mena acudió hasta el pasaje Arturo Gordon tras recibir un aviso de CENCO sobre un automóvil con encargo por robo.

En el lugar, los funcionarios sorprendieron a un individuo cerrando el vehículo, quien al percatarse de la presencia policial huyó dejando caer un cargador con munición. Durante la persecución, el sujeto ingresó a una vivienda del mismo pasaje, donde los efectivos, dada la flagrancia del delito, realizaron ingreso al domicilio.

Armas, chalecos y material tecnológico

En el interior se encontraban un segundo hombre y una mujer manipulando munición calibre 9 mm, por lo que ambos fueron detenidos. En total se incautó un rifle calibre 9 mm con número de serie borrado y mira telescópica, dos chalecos antibalas negros sin marca, 72 proyectiles calibre 9 mm y 33 calibre .40, además de cargadores de distintas capacidades.

También se hallaron dos computadores usados para codificar llaves, tres teléfonos celulares y dos llaves de automóvil genéricas.

El vehículo recuperado, un Nissan Sentra Sense, mantenía encargo vigente por robo desde la Sexta Comisaría Recoleta, hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2025. Según la investigación, fue sustraído mediante la clonación de su llave con un computador especializado mientras permanecía estacionado en la vía pública.

Detenidos con amplio prontuario

Los detenidos fueron identificados como J.D.R.D., mujer chilena de 17 años con antecedentes por hurto; M.N.L.S., chileno de 27 años con nueve causas previas; y K.A.R.R., chileno de 28 años, quien registraba siete causas y tres órdenes vigentes por robo en bienes nacionales, robo en lugar habitado y hurto simple.

Los tres quedaron detenidos por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, además del delito de receptación de vehículo robado.

De acuerdo con el análisis de Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), el sector Bajos de Mena presenta condiciones urbanas que facilitan la ocultación de automóviles robados y la rápida huida de delincuentes, al estar conectado con distintas autopistas.

Estas características, han convertido la zona en un punto de interés operativo para diversas bandas dedicadas al robo de vehículos, lo que ha motivado múltiples allanamientos en lo que va del año.