Revelan testimonio de testigo clave: Vio a un hombre y una mujer saliendo de la casa de fotógrafo asesinado en La Reina

¿Qué pasó?

Una testigo entregó datos claves en el triple asesinato ocurrido en la comuna de La Reina, donde fueron encontrados sin vida el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos de 17 años. Jorge Ugalde permanece en prisión preventiva tras ser imputado como autor del crimen.

De acuerdo a un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), la testigo habría visto a un hombre en compañía de una mujer saliendo de la casa de la víctima alrededor de las 15:30 horas del pasado 18 de octubre, fecha del triple homicidio.

¿Qué dijo la testigo?

Según reportó el matinal Contigo en la Mañana de CHV, vecinos de Cruz-Coke intercambiaron mensajes el día siguiente al crimen, compartiendo observaciones de lo que habrían presenciado durante esa fatal jornada.

Uno de ellos mencionó a “un hombre que salió a trotar como la persona que encontró a las tres víctimas”, mientras otros señalaban características del terreno compartido entre viviendas:

Vecino 1 : “El que salió a trotar (Ugalde) es la persona que encontró a las 3 personas muertas”

: “El que salió a trotar (Ugalde) es la persona que encontró a las 3 personas muertas” Vecino 1: “Hay 3 casas que comparten terreno”.

1: “Hay 3 casas que comparten terreno”. Vecina (testigo): “Chupalla”

(testigo): “Chupalla” Vecina (testigo): “Yo ayer salí tipo 15:30 con los niños y no recuerdo si de ida o de vuelta vi a dos personas, un hombre y una mujer saliendo de la casa (de Cruz-Coke)”.

Tenían una actitud “nerviosa y extraña”

La testigo declaró a la PDI que mientras caminaba junto a sus hijos por la vereda sur aproximadamente a las 15:30, observó a un hombre y una mujer frente a una vivienda con portón negro de aspecto hippie en actitud nerviosa y extraña.

Describió al sujeto como “un hombre más alto que la mujer, de alrededor de 50 años y contextura normal, más angosto que ancho, con cabeza redonda y entradas marcadas”.

El hombre “portaba cabello corto y negro, pantalón negro oscuro tipo jeans y una chaqueta o polerón negro. Lo más destacable fue su expresión facial al verlo”. Según la vecina, cuando notaron su presencia, sus rostros reflejaban expresiones como “de estar asustados o sorprendidos”.

Las características de su acompañante

La mujer que acompañaba al sujeto tenía edad similar, aproximadamente 50 años, con tez blanca, cabello rojizo y medio ondulado suelto hasta la altura de los hombros. “Presentaba rostro alargado, mentón definido y una estatura aproximada de 1,60 metros con contextura media a delgada”, destacó.

La testigo manifestó que incluso comentó sobre esta pareja en un grupo de WhatsApp de vecinos. Enfatizó que los vio de frente y sus actitudes fueron notoriamente sospechosas, como si estuvieran asustados.

“Cuando notaron mi presencia, su rostro fue como de que 'se vieron pillados'. Por eso recuerdo muy bien los rostros, por las expresiones de susto y de miedo que vi en ellos”, declaró.

El caso podría avanzar significativamente tras este testimonio. Según informó el matinal, la PDI le mostró a la testigo dos sets fotográficos de 10 páginas cada uno. En uno de ellos se incluía una foto de Jorge Ugalde, a quien la vecina habría reconocido como el hombre que vio saliendo de la casa el 18 de octubre.

