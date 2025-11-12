Celular fue clave en la caída de "El Cebolla": Así se produjo la captura del sospechoso del crimen de Valentina Alarcón

12 nov. 2025 - 18:56 hrs.

En prisión preventiva quedó este miércoles Robinson Saunders González (33), apodado como "El Cebolla" o "El Colombiano", el único sospechoso detenido por el homicidio de Valentina Alarcón (26), cuyo cuerpo fue encontrado después de dos semanas de búsqueda en la comuna de La Pintana.

Celular fue clave para capturar al sospechoso

La formalización del sospechoso se llevó a cabo este miércoles en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que la justicia decretó un plazo de investigación de 180 días.

En la audiencia fue expuesta una pista clave que derivó en la detención del sospechoso, quien fue formalizado por violación con femicidio y robo con homicidio.

La Fiscalía comentó que las diligencias iniciaron con una denuncia por presunta desgracia de la víctima, hasta que hallaron su cuerpo en una vivienda ocupada como punto de venta de drogas en La Pintana.

Pamela Bustamante, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que la captura de "El Cebolla" se concretó gracias a una georreferenciación de un celular, lo que los llevó a confirmar que la víctima había salido de su casa en Puente Alto hacia La Pintana, en la población El Castillo.

Con aquel antecedente, la policía chequeó si el celular en cuestión se encontraba activo con otro número, lo que era así. Esto permitió localizar a la persona que estaba en posesión del aparato tecnológico.

Hombre compró el celular a "El Cebolla"

"Es una testigo que nos dice, 'mire, mi pareja, que es consumidor de drogas, compró este teléfono, pregúntele a él'. Dimos con él, declara él, aporta la información y nos dice 'yo este celular lo compré en la casa del Colombiano'. Ahí nos enteramos de que él (Robinson) estaba involucrado en esto", afirmó la fiscal.

La persecutora agregó que "nosotros entendemos de que más que un conocimiento personal (de la víctima al detenido), porque esa información aún no la tenemos, lamentablemente, Valentina consumía drogas, por lo tanto, ella llegó a ese domicilio a consumir, y lo que los testigos dicen es que efectivamente consumió droga con este sujeto. El problema después se produce cuando este sujeto la empieza a forzar, ¿en qué sentido?, a violarla".

*En lo que va del año, se han registrado 36 femicidios consumados, 259 femicidios frustrados y 56 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Policial