No descartan que se trate de una represalia: Los detalles del brutal ataque sufrido por la hermana de Krishna Aguilera

12 nov. 2025 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

La hermana de Krishna Aguilera, Cristal Aguilera, fue violentamente agredida en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

Si bien se presume que fue víctima de un robo, no se descarta que el ataque esté relacionado con el caso judicial por el crimen de Krishna, en el que Cristal ha sido una figura clave desde el inicio de la investigación.

Sospechan robo, pero no descartan represalias

“El hecho ocurre en circunstancias que ella había venido a San Bernardo a hacer un trámite, cerca del domicilio donde viven sus papás. Imagino que venía del trámite a ver a sus papás y es abordada”, señaló el alcalde Cristopher White.

Hasta ahora no se ha determinado si el ataque fue para sustraerle especies o si tuvo otro propósito. Cristal, además de ser víctima por el crimen de su hermana, ha entregado antecedentes a la investigación, por lo que también se le considera testigo protegida.

Medidas de seguridad

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que Cristal Aguilera cuenta con medidas de protección desde el 10 de octubre. “Los antecedentes que nosotros disponemos a esta hora de la mañana es que ella habría sido objeto de un robo violento. Ella está con medidas de protección desde el 10 de octubre decretadas por el Ministerio Público y ejecutadas por Carabineros”, afirmó.

Desde la Fiscalía también ratificaron que la mujer está bajo resguardo, aunque ha rechazado algunas de las medidas ofrecidas por el Ministerio Público. “Nosotros tenemos una batería de medidas de protección que se van concediendo de acuerdo al perfil de riesgo de las víctimas. En algunas de ellas, Cristal estuvo disponible y en algunas no estuvo disponible”, explicó el fiscal Marcos Pastén.

Entre las medidas vigentes se encuentra su reubicación fuera de San Bernardo, con un arriendo pagado por la institución, además de patrullajes de Carabineros que verifican su seguridad de manera constante.

No presentará denuncia

La Fiscalía confirmó que Cristal fue efectivamente agredida, pero que no realizará una denuncia formal ni ante la PDI ni ante el Ministerio Público. Aun así, especialistas han señalado que el ataque obliga a revisar si las medidas de seguridad actuales son suficientes.

“Hay que establecer nuevamente si estas medidas son suficientes o no para garantizar su seguridad con lo que ha ocurrido hoy día”, indicó el exfiscal José Antonio Villalobos.

Avances en la causa principal

El caso de Krishna Aguilera sigue en desarrollo. Este jueves será reformalizado Juan Beltrán, principal imputado por el crimen de la joven. Además, durante esta jornada declaró Rodrigo Donoso, conocido como “El Amoroso”, quien habría custodiado una caja fuerte perteneciente a Beltrán.

“Vamos a plantear la tesis que seguimos sosteniendo respecto de que estamos en presencia de un delito de secuestro con homicidio”, señaló el fiscal Marcos Pastén.

Beltrán continúa bajo prisión preventiva, mientras la familia de Krishna espera avances en la causa, ahora con el temor adicional por la seguridad de la hermana de la víctima.