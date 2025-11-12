"El estado de ella físicamente es complejo": Lo que se sabe del brutal ataque a hermana de Krishna Aguilera

12 nov. 2025 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un brutal ataque sufrió Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años asesinada a comienzos de octubre, quien fue encontrada luego de 22 días de búsqueda en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

Fue el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien reveló lo sucedido durante la mañana de este miércoles en el matinal Mucho Gusto de Mega, instancia en la que detalló que Cristal fue agredida el pasado lunes en la comuna que dirige, pese a que ya no reside allí.

El jefe comunal explicó que "ella lo que nos comenta es que había venido a San Bernardo a hacer un trámite cerca del domicilio donde viven sus papás. Me imagino que venía del trámite a ver a sus papás y allí es abordada".

"La golpearon, la agredieron, y ella está muy asustada"

En ese contexto, un grupo de personas "aparentaron como que le habían hecho un robo de un celular, pero la verdad es que el estado de ella físicamente es complejo. La golpearon, la agredieron, y ella está muy asustada", agregó.

Según la hipótesis de White, los atacantes habrían actuado en represalia por la importante lucha de Cristal para encontrar a su hermana, denunciando su desaparición y al principal imputado del crimen, Juan Beltrán, un narcotraficante que se encuentra en prisión preventiva.

"Estos tipos tienen miles de formas para hacer estas cosas. Le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean o te golpean. Anoche vi una foto de esta situación y es terrible verlo... la forma en cómo ella está dañada", dijo el alcalde.

"Ella logró su propósito, que era encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino y tiene un hijo, tiene unos padres, tiene hermanas, familia, y está muy asustada, y yo la comprendo perfectamente", añadió, asegurando que "a Cristal la deben haber seguido y esperado el momento de actuar".

El secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Cuatro personas fueron arrestadas por el secuestro con homicidio de Krishna, entre ellas una adolescente. Actualmente, los tres adultos permanecen en prisión preventiva, mientras que la menor de edad está en internación provisoria. Un quinto detenido quedó apercibido al no acreditarse su participación.

Según explicó el fiscal Marcos Pastén en la formalización de los involucrados, el asesinato habría sido una venganza de Beltrán, quien sindicó a la víctima como responsable de una "quitada de droga". "Esto se trata de un crimen, en contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas", expuso en ese entonces.

De acuerdo con el Ministerio Público, Beltrán utilizaba principalmente a mujeres jóvenes para traficar drogas y actuó con extrema violencia cuando Krishna decidió apartarse del grupo, planeando con detalle su homicidio.