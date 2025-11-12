Detienen a Mauricio Ortega para que reingrese a prisión tras revocación de libertad condicional

12 nov. 2025 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), confirmó la detención de Mauricio Ortega, quien deberá reingresar a prisión tras la decisión de revocar su libertad condicional por parte de la Corte Suprema.

"Luego de interponer un recurso de amparo a través de SernamEG, la PDI detuvo a Mauricio Ortega para volver a prisión. Por nuestro lado, seguiremos velando por los derechos y protección de la víctima y su familia", escribió la ministra en cuenta de X (Twitter).

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que "por orden del Juzgado de Garantía de Coyhaique, la Brigada de Homicidios Coyhaique, detiene a Mauricio Ortega Ruíz para ser reingresado al Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén".

Polémica libertad condicional de Mauricio Ortega

A inicio de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique aprobó la libertad condicional de Mauricio Ortega, quien fue condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión a su expareja Nabila Rifo el 14 de mayor de 2016.

En dicho ataque, Ortega golpeó a la mujer con un bloque de cemento para posteriormente regresar con un objeto cortopunzante con el que le extrajo sus dos globos oculares.

La polémica por la liberación de Mauricio Ortega se suscitó porque Nabila Rifo no recibió la notificación de Comisión de Libertad Condicional por un problema con su dirección. A raíz esto, el SernamEG interpuso un recurso de amparo para revertir el beneficio.

Pese a la oposición del condenado, sus apelaciones fueron rechazadas y el recurso fue ratificado en última instancia por la Corte Suprema, razón por la cual Ortega tuvo que regresar a la cárcel.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

