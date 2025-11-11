Mauricio Ortega volverá a la cárcel: Corte Suprema confirma recurso del SernamEG a favor de Nabila Rifo

11 nov. 2025 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó el regreso a prisión de Mauricio Ortega, condenado por agredir en el año 2016 a su expareja Nabila Rifo, a quien golpeó con un bloque de cemento en la cabeza, dejándola inconsciente en la vía pública, para después provocar graves lesiones en sus ojos.

Esto, luego de confirmar el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) a favor de Rifo, luego de que a inicio de octubre la Corte de Apelaciones otorgara la el beneficio de libertad condicional al condenado.

Ortega había recurrido a la Suprema para recuperar la libertad condicional

Fue el pasado 22 de octubre que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, región de Aysén, acogió el recurso de SernamEG para que se analizara el beneficio, por lo que el tribunal ordenó que Ortega fuera reingresado al establecimiento penitenciario de Puerto Aysén, a la espera de que volviera a sesionar la comisión de libertad condicional.

Debido a esta determinación, el condenado recurrió a la Corte Suprema para no perder el beneficio, argumentando que presentaba todos los requisitos para acceder a la libertad condicional.

Noticia en desarrollo...