Exigían dinero para su liberación: Prisión preventiva para mujer que participó en secuestro de madre y su hijo de 5 años

07 nov. 2025 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH obtuvo la prisión preventiva para una mujer venezolana, en situación migratoria irregular, formalizada por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de menor.

En específico, la imputada está acusada de participar en la captura de una madre y su hijo de cinco años en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del caso?

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando la mujer y el menor fueron retenidos y agredidos por un grupo de personas que exigían dinero a cambio de su liberación.

Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, la imputada facilitó un inmueble ubicado en La Cisterna, el cual fue utilizado como lugar de cautiverio. En ese lugar, las víctimas fueron amenazadas y sufrieron lesiones mientras los captores exigían un pago.

Liberación de las víctimas

El caso fue investigado por la Fiscalía ECOH en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. Las diligencias se iniciaron tras la denuncia presentada por la pareja de la mujer secuestrada.

Durante la madrugada del 23 de agosto, ambas víctimas fueron finalmente liberadas gracias a la intervención de los equipos policiales.

Prisión preventiva

Tras los antecedentes reunidos, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de la imputada y estableció un plazo de investigación de 120 días.

La fiscal de la Unidad ECOH, Marcela Adasme, señaló que "ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de una mujer adulta de nacionalidad venezolana, que fue formalizada por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de menores, decretando el tribunal su prisión preventiva y un plazo de investigación de 120 días”, señaló.