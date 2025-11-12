En prisión preventiva queda "El Cebolla", único sospechoso detenido por crimen de Valentina Alarcón

12 nov. 2025 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó este miércoles el único sospechoso detenido hasta el momento por el crimen de Valentina Alarcón, joven de 26 años encontrada sin vida el lunes en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, tras dos semanas desaparecida.

Se trata de un hombre de 33 años de nacionalidad chilena llamado Robinson Saunders González, quien fue capturado durante la madrugada de este miércoles.

Esta tarde, el también apodado "Cebolla" o "Colombiano" fue formalizado por los delitos de violación con homicidio y robo con homicidio ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, cuyo magistrado decretó un plazo de investigación de 180 días.

Noticia en desarrollo...