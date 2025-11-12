Gran incendio forestal cercano a viviendas afecta a la comuna de Pudahuel

12 nov. 2025 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, un gran incendio forestal ocurrió en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, afectando a pastizales que se encuentran cerca de viviendas.

El fuego se generó en el sector de Las Lilas y Santa Lucía, cerca del Camino El Noviciado, hasta donde se trasladó personal de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio forestal en Pudahuel?

Por el momento no se ha informado las circunstancias en que comenzaron las llamas, las cuales generaron una gran columna de humo que puede ser vista desde la distancia.

Por ahora, tampoco se han reportado personas lesionadas a raíz del fuego, el cual presenta peligro de propagación.

De acuerdo a la información preliminar, son cerca de 26 hectáreas las que se han visto afectadas.

Trabajos para controlar el incendio

Al lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para trabajar en controlar el fuego. Incluso, vecinos de la zona salieron de sus viviendas con palas para colaborar con las labores.

El humo en la zona provocó visibilidad reducida hacia la Ruta 68, en ambos sentidos, a la altura de Camino El Noviciado, por lo que se llamó a reducir la velocidad en la zona.