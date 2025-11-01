Senapred declaró "alerta roja" para comuna de la región de O'Higgins por incendio forestal: "Está cercano a sectores poblados"

01 nov. 2025 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, decretó "alerta roja" para la comuna de La Estrella, en la región de O’Higgins, debido al desarrollo de un incendio forestal.

¿Qué informó Senapred respecto al incendio forestal?

Según informó el organismo, el siniestro denominado Parcelación El Boldal 2 se encuentra en combate y ha consumido 0,01 hectáreas hasta el momento.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones es que el incendio "está cercano a sectores poblados". En la emergencia trabajan una compañía del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, tres brigadas de Peumo de Conaf, un técnico Conaf, un puesto de mando, un helicóptero y dos camiones aljibe.

En consideración de los antecedentes mencionados, Senapred decretó alerta roja para la comuna, medida que estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del siniestro así lo ameriten.

Por último, el organismo señaló que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para controlar la emergencia y prevenir mayores riesgos.

Todo sobre Incendios forestales