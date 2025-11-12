Al menos 80 niños y dos profesores intoxicados por emanación de gas en dos colegios de La Granja

12 nov. 2025 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 80 estudiantes y dos profesores de dos colegios de la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, habrían resultado intoxicados por emanación de gas la mañana de este miércoles.

De acuerdo a información entregada por personal de emergencia, alumnos de entre 6 y 15 años, además de dos docentes, habrían experimentado distintos síntomas a raíz de una supuesta fuga de gas, cuyo origen de momento se desconoce.

Se evacuó a cerca de dos mil alumnos de los colegios Los Pensamientos y Alma Mater. Un tercer establecimiento, el Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe, también fue evacuado, pero por los docentes.

Los menores afectados fueron atendidos en el lugar por personal SAMU y aproximadamente a 20 de ellos se les trasladó al Hospital Padre Hurtado y a otros centros médicos. El resto de los alumnos fueron llevados a distintos recintos asistenciales por sus propios padres.

Compañías de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana llegaron al lugar para atender la emergencia.

Estudiantes presentaba síntomas como dolor de cabeza y vómitos

El teniente de la Segunda Compañía Bomba La Bandera de San Ramón, Gonzalo Bustamante, indicó que a eso de las 11:00 horas fueron alertados sobre varios estudiantes, de al menos uno de los establecimientos, afectados por emanación de gas.

Al llegar al lugar se constató que algunos niños efectivamente presentaban síntomas como dolor de cabeza, de garganta y de estómago, y otros con vómito.

"A la llegada de Bomberos se realizó una evacuación de los establecimientos educacionales. La primera evacuación consta de mil alumnos en el primer colegio. Fueron dos colegios que evacuamos en su totalidad y entre ambos son dos mil alumnos", señaló el voluntario de Bomberos.

Sobre el número de estudiantes afectados, Bustamante explicó que a la llegada de los equipos de emergencia "teníamos alrededor de 40 niños con sintomatología. Los niños fueron evacuados por personal de Bomberos y trasladados a centros asistenciales de la comuna".

"Fueron alrededor de 16 a 20 (menores) que nosotros trasladamos a los centros con nuestro puesto médico establecido, en conjunto con SAMU y emergencia comunal. Y entre ellos, tenemos dos docentes con sintomatología", agregó el teniente.

Asimismo, informó que otros casos "particularmente, los padres tomaron a los menores y se los llevaron a los centros asistenciales".