"Lo descarto totalmente": Hermano de Valentina Alarcón asegura que ella no conocía al detenido por el crimen

12 nov. 2025 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Fabián Alarcón, hermano de Valentina Alarcón, conversó con la prensa durante la mañana de este miércoles, minutos después de que las autoridades informaran la detención de un sospechoso por el crimen de la joven de 26 años, quien fue encontrada sin vida el lunes.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que se trata de "un hombre de 33 años con antecedentes policiales por detenciones previas, vinculado a la violación con homicidio de Valentina, quien se encontraba desaparecida desde los últimos días de octubre".

"Durante estos últimos días se logra determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado", complementó, consignando que fue posicionado en el sitio del suceso tras intervenciones telefónicas "y otros elementos que son parte de la investigación".

¿Qué dijo el hermano de Valentina Alarcón?

El joven señaló que momentos antes "llegó la (Fiscalía) ECOH con nosotros para darnos cuenta de toda la información que necesitemos del caso. Nosotros nos enteramos recién de que había un detenido, esperamos que sea responsable de lo que le hizo a mi hermana, y estamos también a la espera de mayores diligencias".

Además, sostuvo que "nosotros no conocíamos la identidad de este sujeto, nunca lo habíamos visto, nunca, de hecho, dudo mucho que mi hermana lo haya llegado a conocer, lo descarto totalmente".

"Estamos recién enterándonos de todo, quizás sepamos más cosas ahora que vino la ECOH con nosotros. Seguramente, incluso ustedes (la prensa) tengan un poquito más de información que nosotros en este momento", agregó Fabián.

"No tenía ningún conocido allá en La Pintana, en El Castillo"

Considerando que Valentina fue encontrada en una vivienda de la Población El Castillo de La Pintana, aclaró que como familia "no tenemos ninguna noción de cómo es que llega a ese sector, seguramente eso lo esclarezcamos ahora con la investigación (...) no tenía ningún conocido allá en La Pintana, en El Castillo, nada".

El joven aprovechó la instancia para puntualizar que su hermana "no es barrista, es solamente hincha, nunca tuvo esa influencia de la barra. Agradezco igualmente a la Universidad de Chile por todo el apoyo que nos han brindado en estos momentos, sé que quieren hacer también una velatón cerca de nuestra casa en honor a ella, pero quiero descartar toda vinculación a narcotraficantes, hinchas y a la barra, en general".