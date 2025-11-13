Así fue el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel tras revocación de su libertad condicional

13 nov. 2025 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del miércoles se confirmó la detención de Mauricio Ortega tras la revocación de su libertad condicional por parte de la Corte Suprema. Luego de su arresto en Coyhaique, el agresor de Nabila Rifo fue llevado al Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén.

Mauricio Ortega reingresa a la cárcel en Aysén

El comisario Ítalo Todaka, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Coyhaique de la PDI, explicó que Ortega no se opuso a su arresto: "Estaba en uno de los inmuebles acá en la ciudad de Coyhaique, se hizo ingreso voluntario y se procedió a la detención".

Tras su aprehensión, Ortega fue a constatar lesiones al Hospital Regional de Coyhaique y posteriormente llevado a la ciudad de Puerto Aysén, en donde esperará tras las rejas el desarrollo del proceso judicial.

Polémica libertad condicional de Mauricio Ortega

A inicio de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique aprobó la libertad condicional de Mauricio Ortega, quien fue condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión a su expareja Nabila Rifo el 14 de mayor de 2016.

En dicho ataque, Ortega golpeó a la mujer con un bloque de cemento para posteriormente regresar con un objeto cortopunzante con el que le extrajo sus dos globos oculares.

La polémica por la liberación de Mauricio Ortega se suscitó porque Nabila Rifo no recibió la notificación de Comisión de Libertad Condicional por un problema con su dirección. A raíz esto, el SernamEG interpuso un recurso de amparo para revertir el beneficio.

Pese a la oposición del condenado, sus apelaciones fueron rechazadas y el recurso fue ratificado en última instancia por la Corte Suprema, razón por la cual Ortega tuvo que regresar a la cárcel.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

