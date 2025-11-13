Asesinan a joven al interior de un centro de rehabilitación en Buin: Su compañero que 15 años fue detenido

13 nov. 2025 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 15 años fue detenido por su presunta participación en un crimen con arma blanca de su compañero, un joven de 19 años, ocurrido la tarde del miércoles al interior de un centro de rehabilitación en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

Ataque se produjo dentro del centro de rehabilitación

A eso de las 20:30 horas personal de Carabineros se constituyó en el Centro de Rehabilitación de Alcohol y Droga "Cree en Ti", ubicado en avenida Los Guindos, ya que al interior se mantenía retenido a un adolescente de 15 años, quien es usuario del lugar.

De acuerdo a información policial, en el sector del quincho el menor de edad habría atacado con un arma blanca a uno de sus compañeros, un joven de 19 años, propinándole un golpe cortopunzante en la región torácica.

Producto de la herida, la víctima fue trasladada de urgencia por particulares hasta el Hospital de Buin. Sin embargo, a eso de las 22:30 hrs, el médico de turno confirmó su fallecimiento.

Presunto agresor fue detenido

La Fiscalía Regional Occidente instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) para que se hiciera cargo de las diligencias.

El subcomisario Felipe Ortiz Martínez explicó que, tras recibir la instrucción del Ministerio Público, personal de la unidad concurrió hasta el Hospital de Buin, en donde se encontraba la persona fallecida.

"Al examen externo, se logró verificar que mantenía una lesión cortante, la cual había sido producida al interior de un centro de rehabilitación de la misma localidad", indicó.

"Luego del levantamiento de evidencia, el empadronamiento de testigos y sus respectivas entrevistas, se logró establecer fehacientemente lo ocurrido, logrando la detención del imputado, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo la mañana de este jueves", concluyó.